Вітаміни взимку: дієтолог розповіла, чим замінити свіжі овочі

Взимку, коли закінчується сезон свіжих овочів і різноманітної зелені, потрібно вводити до раціону коренеплоди та квашені продукти. Про головні джерела вітамінів та деякі особливості харчування в осінньо-зимовий період у ефірі ObozTV розповіла лікарка-дієтологиня Юлія Поворознюк, передає Ukrhealth.

Насамперед дієтологиня порадила вживати овочі, які довго зберігаются, в тушкованому, запеченому або сирому вигляді – гарбуз, буряк, моркву, цибулю, капусту.

«Квашені продукти також обов’язково мають бути на вашому столі. Вони дуже корисні, оскільки в процесі ферментації в них утворюється багато вітаміну С та інших фітонутрієнтів, які зміцнюють наше здоров’я саме в осінньо-зимовий період. Щоб не хворіти», – зазначила Поворознюк.

Але водночас вона попередила, що людям, у яких проблеми з кишківником, вказані харчі слід споживати помірно – щоб не було здуття або дискомфорту в животі.

Крім того, за словами експертки, корисно урізноманітнити дієту замороженими літніми та осінніми овочами. Після розморожування їх добре додавати до варених або тушкованих страв.

«Зелень (куплену «не в сезон», – ред.) можна вживати, але її потрібно попередньо замочувати», – наголосила фахівчиня.