Львівські патрульні спіймали уродженця Криму, який перебував у розшуку

Сьогодні вночі, 29 жовтня, правоохоронці затримали на Сихові 32-річного чоловіка, якого харківські поліцейські розшукували за вчинення кримінального правопорушення. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Підозрілого чоловіка інспектори зупинили близько півночі на вул. Гната Хоткевича. Перевіривши особу в базі даних, вдалося встановити, що його правоохоронці шукають у Харкові.

«32-річний чоловік родом з АР Крим, проте тимчасово проживає у Львові. Де саме, він відповісти не зміг. Також патрульні встановили, що особа перебуває у активному розшуку у Харкові за вчинення кримінального правопорушення. Чоловіка доставили до Сихівського відділу поліції та передали слідчим», – йдеться у повідомленні.