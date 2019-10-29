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Львівські патрульні спіймали уродженця Криму, який перебував у розшуку

Наталя Дуляба

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Сьогодні вночі, 29 жовтня, правоохоронці затримали на Сихові 32-річного чоловіка, якого харківські поліцейські розшукували за вчинення кримінального правопорушення. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Підозрілого чоловіка інспектори зупинили близько півночі на вул. Гната Хоткевича. Перевіривши особу в базі даних, вдалося встановити, що його правоохоронці шукають у Харкові.

«32-річний чоловік родом з АР Крим, проте тимчасово проживає у Львові. Де саме, він відповісти не зміг. Також патрульні встановили, що особа перебуває у активному розшуку у Харкові за вчинення кримінального правопорушення. Чоловіка доставили до Сихівського відділу поліції та передали слідчим», – йдеться у повідомленні.

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