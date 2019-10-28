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Wizz Air запустила авіарейс зі Львова у Ларнаку

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 28 жовтня, авіакомпанія Wizz Air розпочинає польоти у новому для аеропорту «Львів» напрямку – у Ларнаку, що на Кіпрі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

 

Рейси відбуватимуться двічі на тиждень: у п’ятницю та понеділок. Тривалість польоту – три години. Вартість квитків стартує від 709 гривень.

«Угорський лоукост-перевізник WIZZ AIR відновив свою роботу у МА «Львів» ім. Данила Галицького усередині 2017 році, відкривши рейси у Вроцлав та Берлін. У березні 2018 року – додано ще три: у Дортмунд, Гданськ та Катовіце. Згодом було вирішено почати польоти у Лондон-Лутон. У кінці жовтня стартували рейси у Вільнюс та Братиславу, в середині грудня – у Франкфурт-Хан, а з 3 березня 2019 року – у Копенгаген», – йдеться в повідомленні.

З осені 2019 року з аеропорту «Львів» авіакомпанія виконуватиме польоти у 11 напрямках, у сім країн Європи. А частотність у літній сезон сягає 31 рейсу в тиждень.

Також відзначимо, що Ларнака стала п’ятим напрямком, який відкрито в аеропорту «Львів» восени цього року. Окрім Ларнаки від Wizz Air, чотири рейси розпочала виконувати авіакомпанія SkyUp: у Київ, Харків, Прагу та Шарджу.

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