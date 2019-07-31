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У жовтні SkyUp запускає рейси зі Львова до Праги

Наталя Дуляба

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Національний лоукост SkyUp восени відкриває три регулярні рейси з Києва, Львова та Харкова у міста Чехії. Про це повідомляє avianews.com, пише УП.

 

Зі Львова SkyUp літатиме до Праги, перші рейси стартують з 17 жовтня і виконуватимуться двічі на тиждень: у четвер та в неділю. Також компанія запускає це авіасполучення з Харкова.

Мінімальна ціна квитків на маршрут Львів-Прага (з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі) стартує від 992 грн в один бік, на маршрут Харків-Прага – від 1501 грн.

Також із 22 жовтня SkyUp полетить з Києва в чеське місто Пардубіце, розташоване за 125 км від Праги. Вильоти здійснюватимуть тричі на тиждень по вівторках, п’ятницях і неділях. Мінімальна вартість квитків починається від 1247 грн в одну сторону за безбагажним тарифом.

Водночас для пасажирів, які прямують до Праги, SkyUp має намір організувати автобус з аеропорту Пардубіце. Він відправлятиметься до чеської столиці через пів години після прибуття рейсу з Києва. Заявлена ​​SkyUp вартість квитків на трансфер складе 3 євро в одну сторону і 5 євро туди-назад.

Авіаквитки в міста Чехії вже доступні для бронювання на сайті авіакомпанії і в агентствах.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно SkyUp запустив рейси зі Львова до Харкова. А з кінця жовтня авіакомпанія літатиме ще й з Києва до Львова.

Додамо, SkyUp – національний український авіаперевізник, лоукост, який розпочав свої польоти у травні 2018 року. Базується SkyUp в Міжнародному Аеропорті «Київ» імені Ігоря Сікорського. Основні його напрямки – Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа.

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