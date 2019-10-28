На Львівщині судитимуть чоловіка, який милицею до смерті забив свого товариша

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного раніше судимого мешканця Нового Роздолу, який під час пиятики забив до смерті свого товариша. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

Встановлено, що інцидент стався ввечері 18 квітня у Новому Роздолі в будинку, де жив обвинувачений.

Під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виник словесний конфлікт, у ході якого 33-річний раніше судимий зловмисник милицею завдав важких травм, зокрема, у голову своєму товаришу.

Потерпілого доставили у реанімаційне відділення Новороздільської міської лікарні, проте через два дні він помер.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Тепер зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.

Нещодавно правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт, який обиратиме покарання для лиходія. Дотепер фігурант справи перебував під цілодобовим домашнім арештом.