Доба на Донбасі минула без втрат

Впродовж минулої доби, 27 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно – тактичного угруповання «СХІД» ворог 4 рази відкривав вогонь: неподалік Березового – з СПГ та великокаліберних кулеметів; біля Лебединського-з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Водяного, що на Приазов’ї – зі стрілецької зброї і ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 9 обстрілів: тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Луганського – з великокаліберних кулеметів; три рази біля Золотого – 4 (поза межами ділянки розведення) – з протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; поблизу Травневого – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів; неподалік Кримського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 27 жовтня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.