На Жовківщині під колеса «Фольксвагена» потрапив неповнолітній

У селищі міського типу Магерів на Жовківщині «Фольксваген Гольф» наїхав на 17-річного хлопця. Постраждалого неповнолітнього доправили у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що аварія сталася 26 жовтня о 03:00 год. 23-річний водій вчинив наїзд на неповнолітнього пішохода, мешканця с. Бірки Жовківського району. Хлопця з діагнозом: «ЗЧМТ, струс головного мозку, перелом лівого плеча, перелом зовнішньої кістки лівого гомілкового ступеневого суглобу» доправили в Жовківську ЦРЛ.

Обставини події встановлюються.