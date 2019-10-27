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Львівська гімнастка Христина Погранична здобула першість на чемпіонаті України

Соломія Головіна

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16-річна львів’янка Христина Погранична стала абсолютною чемпіонкою України з художньої гімнастики. Про це відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області інформує у Facebook.

 

Власне, 25 жовтня в Ужгороді завершився чемпіонат України з художньої гімнастики.

За сумою балів усіх шести видів (вправа без предмета, скакалка, обруч, м’яч, булави та стрічка) 16-річна львів`янка Христина Погранична посіла перше місце і стала абсолютною чемпіонкою України.

Як повідомляв Львівський портал, Христина Погранична здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Токіо 2020 з художньої гімнастики.

У червні вона виборола три медалі на міжнародному турнірі в Кореї з художньої гімнастики «KOREA CUP SAMDASOO 2019».

У жовтні минулого року стала срібною призеркою ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос – Айресі.

Детальніше про історію успіху юної львівської гімнастки Христини Пограничної читайте у матеріалі матеріалі Львівського порталу «До оміряного Олімпу».

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