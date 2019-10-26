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У Винниках клієнт таксі битою розтрощив вікна автівки та шибки у будинку водія

Соломія Головіна

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У Винниках розлючений пасажир таксі розбив битою вікна автомобіля та шибки у будинку водія. Про це Львівському порталу повідомили у відділі поліції у Львівській області.

 

Так, у Личаківський відділ поліції звернулась 37-річна жителька міста Винники, що неподалік Львова. Як повідомила жінка, 8 жовтня близько  01.35 невідома особа пошкодила два вікна в її будинку. Після цього незнайомець розбив битою всі вікна в автомобілі «Ніссан», який їй  належить, і втік.

Поліцейські встановили особу зловмисника – 36-річного місцевого мешканця та обставини події. Як з’ясувалося, чоловік потерпілої, який працює таксистом, того вечора підвозив його разом зі супутницею. Водій зупинився, пасажир вийшов, а жінка поїхала далі. Це розлютило зловмисника, тому він, побачивши автомобіль таксиста на одній із вулиць, почав його трощити.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч.1 ст.296 КК України (хуліганство). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до п’яти років.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

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