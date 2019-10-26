На Замарстинівській позашляховик наїхав на 20-річну дівчину, яка раптово вискочила на дорогу

На вулиці Замарстинівській у Львові Toyota RAV-4 наїхав на 20-річну дівчину, яка раптово виїхала на проїзну частину дороги. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, 25 жовтня близько 14:50 год. у поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Замарстинівській сталася автопригода. За попередньою інформацією водій автомобіля Toyota RAV-4, 23-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на 20-річну дівчину, яка раптово вибігла на проїзну частину.

Пішохід доставлена в один із львівських травмпунктів, де у неї діагностували політравму.