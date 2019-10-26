Доба на Донбасі: поранення отримали троє бійців

Минулої доби, 25 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 6 обстрілів: неподалік Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм; біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Водяного та один раз у районі Авдіївки – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів; неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 7 обстрілів: двічі поблизу Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Хутора Вільного – зі стрілецької зброї; біля Луганського – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; поблизу Луганського – з автоматичних гранатометів; у районі Травневого – зі стрілецької зброї і станкових протитанкових гранатометів.

Вчора, 25 жовтня, поранення отримали три військовослужбовці Об’єднаних сил. Один – внаслідок обстрілу, інші двоє – під час підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій.