Завтра у Львові помоляться за Дмитра Пушкарьова, який трагічно загинув 10 років тому

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла цієї суботи, 26 жовтня, о 09.00 год. молитимуться за світлу пам’ять Дмитра Пушкарьова – громадського діяча, лідера громадсько активного молодіжного середовища Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Своєю діяльністю Дмитро Пушкарьов вніс значний вклад у розвиток громадянського суспільства та активного молодіжного середовища України зокрема. Працював у справі виховання патріотичної та національно свідомої молоді, довгий час очолював спочатку Студентське Братство медичного університету, а потім і Студентське Братство Львівщини. За роки його керівництва організація не лише відродилась з часів 1991 року, а й піднялась на більш якісний рівень і, фактично, стала найбільшою та найвпливовішою на західній Україні. Завдяки його управлінським здібностям та непересічним лідерським якостям, було проведено чимало заходів, реалізовано багато різнопланових проектів: громадсько-політичного, національно-патріотичного, наукового, а особливо спортивно-оздоровчого спрямування.

Він невтомно працював, був справжнім патріотом, сильним керівником і справжнім другом. На жаль, Дмитро передчасно покинув нас. Він трагічно загинув за до кінця не з’ясованих обставин у жовтні 2009 року.