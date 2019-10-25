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За минулу добу на Донбасі – 25 ворожих обстрілів: поранено українського бійця

Соломія Головіна

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Минулої доби, 24 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 15 обстрілів: п’ять разів поблизу Мар’їнки – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; двічі неподалік Талаківки – з великокаліберних кулеметів, СПГ та автоматичних гранатометів; два рази неподалік Богданівки з напрямку Петрівського (в межах ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та РПГ; біля Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; у районі Славного – з великокаліберних кулеметів та СПГ; двічі поблизу Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; два рази неподалік Широкиного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 10 обстрілів: 5 разів біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; неподалік Зайцевого – зі стрілецької зброї;
двічі поблизу Луганського – зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів; біля Троїцького – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Кримського – з великокаліберних кулеметів, РПГ та автоматичних гранатометів.

При цьому зазначається, що минулої доби внаслідок обстрілів поранення отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил.

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