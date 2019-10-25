У Львові розшукують неповнолітнього хулігана

Львівські поліцейські оголосили в розшук 17-річного Наума Хомина, який підозрюється у хуліганстві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області за скоєння кримінального правопорушення – хуліганство, розшукують Хомина Наума Юрійовича, 23.12.2001 року народження, мешканця м. Львів.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 238-95-75, або 102.

Фото: поліція