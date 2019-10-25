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На Львівщині іноземець напідпитку ледь не зарізав дружину

Ольга Денисяка

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У Миколаєві взяли під варту 41-річного македонця, який напідпитку декілька разів ударив свою дружину ножем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Правоохоронці з’ясували, що 17 жовтня, під час раптового конфлікту чоловік завдав дружині чотири ножових удари.

З отриманими пораненням жінку госпіталізували у реанімаційне відділення КНП «Миколаївська центральна районна лікарня», де надали медичну допомогу та врятували життя.

Того ж дня зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 КК України (незакінчений замах на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (вбивство), який до кінця не довів, оскільки з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця), а наступного – обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Довідка: санкції інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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