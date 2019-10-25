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На фасаді храму Преображення з'явиться меморіальна таблицю до річниці виходу УГКЦ з підпілля

Соломія Головіна

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На фасаді храму Преображення відкриють меморіальну таблицю до 30-річчя виходу УГКЦ з підпілля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначається, у храмі Преображення ГНІХ 27 жовтня відзначать річницю повернення парохії до лона Вселенської Церкви. З цієї нагоди о 10.00 год Архиєрейську Божественну Літургію звершить Митрополит Львівський Ігор. О 12.00 год. здійснять Чин благословення та відкриття меморіальної таблиці, присвяченої 30-тій річниці виходу УГКЦ із підпілля. Ця парохія була у числі перших, яка вийшла з підпілля.

А вже о 17.0 год цього ж дня відбудеться урочисте внесення у храм мощей Блаженного Священномученика Миколая (Чарнецького), екзарха Волинського у храмі Преображення ГНІХ. О 18.00 год – Архиєрейську Божественну Літургію звершить Владика Володимир, єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ.

«Меморіальна дошка створена у тому ж самому стилі, що й та, яка вказує на назву храму. Вона ідентична у своїх розмірах. На дошці є інформація про те, що це 30-та річниця повернення храму Преображення у лоно Вселенської Церкви. Ця дошка свідчить про ті події, які пережила наша спільнота і ціла Церква», – розповів парох храму о. Ярослав Чухній, який був очевидцем і активним учасником подій 30-літньої давнини.

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