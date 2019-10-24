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Від аеропорту до вулиці Щирецької проклали дорогу

Ольга Денисяка

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У Львові облаштували  дорогу, яка з’єднує вулицю Щирецьку з аеропортом. Загальна вартість робіт 3,2 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У липні цього року розпочалися будівельні роботи по облаштуванню дороги, яка мала з’єднати вул. Щирецьку з аеропортом. На цьому місці була лише ґрунтова дорога.

«Підрядник викопав корито, облаштував основу для дороги і вистелив проїзну частину бруківкою. Також облаштовано тротуари. Площа робіт – приблизно 2450 м2», – розповів Юрій Равлик, начальник відділу комунального господарства Залізничної РА.

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