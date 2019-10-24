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У Жовківському районі під час пожежі в будинку загинула 59-річна жінка

Ольга Денисяка

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Вчора, 23 жовтня, у Жовківському районі, через пожежу в житловому будинку померла 59-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Вчора близько 5.25 рятувальники гасили пожежу у Жовківському районі.

Після локалізації пожежі правоохоронці виявили у будинку тіло 59-річної власниці без ознак життя, а також ще одну жінку, котра ночувала у помешканні – її з діагнозом «отруєння продуктами горіння» було госпіталізовано.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. Тіло скероване на експертизу, правоохоронці встановлюють обставини події та причини займання.

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