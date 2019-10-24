Солодка контрабанда: на Львівщині водій автобуса перевозив 380 кг желейних цукерок

У середу, 23 жовтня, львівські митники затримали контрабанду желейних цукерок. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці ДФС.

Протягом минулої доби львівські митники виявили 17 випадків незаконного переміщення товарів через митний кордон України.

Загалом вони вилучили більше тонни різних товарів: мобільні телефони, ноутбуки, одяг та взуття, автозапчастини, медичне обладнання та продукти харчування.

«Особливо «відзначився» водій рейсового автобуса: у конструктивних порожнинах кузова за передніми підкрильниками він приховав 380 кг жувальних цукерок», – йдеться у повідомленні.

Наразі вартість солодощів, як і інших товарів, встановлюється. За фактами контрабанди митники склали відповідні протоколи, а справи скерують на розгляд суду.

Фото: Львівська митниця ДФС