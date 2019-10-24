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На Самбірщині водій «Лади» наїхав на чоловіка, який лежав серед дороги

Ольга Денисяка

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Вчора, 23 жовтня, близько 19.15 год. в одному з сіл Самбірського району водій «Лади» наїхав на чоловіка, який лежав на дорозі. Поліцейські встановлюють, чи на момент наїзду чоловік ще був живий. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, 25-річний водій автомобіля «ВАЗ-2108», наїхав на 44-річного мешканця сусіднього села, який лежав на проїзній частині дороги.

На час приїзду поліції чоловік був вже неживий.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють чи на момент наїзду чоловік ще був живий, призначені експертизи.

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