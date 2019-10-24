На Дорошенка відреставрували балкон. Фото до і після

На вулиці Дорошенка, 11 у Львові відреставрували за 353 тис. грн балкон і еркер. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Нагадуємо, що місто напрацювало вже третю Програму співфінансування реставраційних робіт у будинках-пам’ятках архітектури, яку затверджено рішенням виконавчого комітету. До 15 листопада мешканці можуть подавати заявки. Фінансова частка мешканців становитиме 10 тис. грн. за один балкон. Решту вартості оплачує місто. Також місто бере на себе виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза цієї документації, проведення тендерної закупівлі, бо це буде тендерна закупівля, укладання договору з підрядником.

«Цю Програму ми обговорювали з різними колами, з мешканцями, щоб зрозуміти наскільки мешканці готові фінансово долучитися до реставрації балконів. Було визначено чітку фіксовану суму, яку власник балкону має заплатити безпосередньо виконавцю робіт як аванс. Відповідно, мешканець має звернутися в управління охорони історичного середовища і написати заяву встановленого зразка. Він має бути готовий до співфінансування, забезпечити виконавцю робіт доступ до електроенергії і має мати підписаний охоронний договір. Буде брати в роботу лише ті балкони, які виходять на головний фасад у будинках пам’ятках архітектури. Сподіваюся що до кінця року частину заявок ми опрацюємо, щоб з настанням теплої погоди вже наступного року розпочати роботи», – розповіла начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Раніше Львівський портал повідомляв про те, що комунальники під виглядом «реставраційних робіт» на вулиці Дорошенка у Львові відбивали ліпнину на пам’ятках архітектури. Згодом міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв з цього приводу провести службове розслідування.

Фото: ЛМР