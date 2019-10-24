ОСТАННІ НОВИНИ

На Дорошенка відреставрували балкон. Фото до і після

Соломія Головіна

|

На вулиці Дорошенка, 11 у Львові відреставрували за 353 тис. грн балкон і еркер. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Нагадуємо, що місто напрацювало вже третю Програму співфінансування реставраційних робіт у будинках-пам’ятках архітектури, яку затверджено рішенням виконавчого комітету. До 15 листопада мешканці можуть подавати заявки. Фінансова частка мешканців становитиме 10 тис. грн. за один балкон. Решту вартості оплачує місто. Також місто бере на себе виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза цієї документації, проведення тендерної закупівлі, бо це буде тендерна закупівля, укладання договору з підрядником.

«Цю Програму ми обговорювали з різними колами, з мешканцями, щоб зрозуміти наскільки мешканці готові фінансово долучитися до реставрації балконів. Було визначено чітку фіксовану суму, яку власник балкону має заплатити безпосередньо виконавцю робіт як аванс. Відповідно, мешканець має звернутися в управління охорони історичного середовища і написати заяву встановленого зразка. Він має бути готовий до співфінансування, забезпечити виконавцю робіт доступ до електроенергії і має мати підписаний охоронний договір. Буде брати в роботу лише ті балкони, які виходять на головний фасад у будинках пам’ятках архітектури. Сподіваюся що до кінця року частину заявок ми опрацюємо, щоб з настанням теплої погоди вже наступного року розпочати роботи», – розповіла начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Раніше Львівський портал повідомляв про те, що комунальники під виглядом «реставраційних робіт» на вулиці Дорошенка у Львові відбивали ліпнину на пам’ятках архітектури. Згодом міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв з цього приводу провести службове розслідування.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?
Наталя ДУЛЯБА
Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?

Ще в середині серпня влада гучно заявила про новий кадровий підхід на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...