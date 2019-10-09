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Комунальники «відреставрували» будинки на Дорошенка відбиванням ліпнини, – активістка

Соломія Головіна

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Комунальники під виглядом «реставраційних робіт» на вулиці Дорошенка у Львові відбивали ліпнину на пам’ятках архітектури. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила громадська активістка Наталія Сікевич.

 

«Вчора стала свідком «реставраційних робіт», які, я думаю, проводило легендарне ЛКП «Цитадель-Центр». Дядько стоїть на балконі будинку і палкою відбиває ліпнину. Ліпнина падає на тротуар, який турботливо огороджений стрічкою. Завершивши, підмітає чемно балкон і по драбинці спускається вниз та разом з іншим йдуть геть. По кількості каміння внизу можна побачити, що було знищено достатньо великий обсяг ліпнини, яка була зверху над цим балконом. Хотілось би почути, чи це тепер вважається нормальним поводженням на території пам’ятки, чи то ЛКП «Цитадель-Центр» взагалі коли-небудь понесе відповідальність за такі дії (які чиняться постійно, до речі)?», – написала вона.

При цьому вона додала, що «реставрований» будинок на вул. Дорошенка, 32 є пам’яткою місцевого значення. Будинок споруджено в 1908 р. (архіт. А.Шлеєн) у стилі сецесії.

Також Наталія Сікевич зауважила, що це була ціла акція по «реконструкції пам’яток» на вул. Дорошенка і перед цим «реставрувався» 24 будинок.

Фото: Facebook/Наталія Сікевич

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