Львівські митники затримали контрабанду смартфонів та ноутбуків

Через пункт пропуску «Шегині» мешканці Вінниччини намагалися незаконно провезти в Україну нові смартфони та ноутбуки. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 23 жовтня, у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

Прибувши з Польщі на пункт пропуску «Шегині», один з них задекларував два рулони тканини та холодильник, інший заявив, що теж везе два рулони тканини та 20 пар кросівок.

Однак під час митного огляду їх автомобілів «Фольксваген Крафтер», в багажнику першого виявили 14 мобільних телефонів Samsung Galaxy S10, зарядний пристрій та три ноутбуки та 10 таких же телефонів і три ноутбуки в багажнику другого авто. Усі товари нові, в упаковках виробників і не задекларовані. У поясненнях чоловіки зізнались, що перевозили ці товари на прохання знайомих.

Так, громадяни намагались перемістити через митний кордон України вказаний товар без декларування. Такі дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України.

Фото: ДФС