Е-чергу на кордоні у Львівській області планують почати тестувати до кінця року

У пунктах пропуску на Львівщині до кінця цього року у тестовому режимі планують запустити електронну реєстрацію, яка має пришвидшити перетин кордону. Про це під час відкритого інтерв’ю, організованого Тvoemisto.tv, повідомив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський, передає кореспондент Львівського порталу.

«Не секрет, що багато людей перетинає кордон попри чергу. Це створює, як мінімум, відчуття несправедливості, коли ви чекаєте у черзі, а хтось проїжджає… Ми розуміємо, що це теж корупційна складова, так не має бути. Я за те, щоб була така електронна реєстрація і всі могли планувати свій час», – наголосив він.

За словами голови Львівської ОДА, одна з великих ІТ компаній України погодилася втілити цей проєкт в життя і спільно з нею департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва напрацював презентацію проєкту.

«Щодо термінів реалізації, то я вірю, що вже до кінця року запрацюють перші тестові режими», – додав Маркіян Мальський.

Раніше Львівський портал інформував про те, що у пункті пропуску «Краківець» планують впровадити пілотний проєкт електронної черги. З ініціативою створення електронної реєстрації для того, щоб вирішити проблему з чергами на кордоні, виступив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.