У Садового відхрещуються від підняття зарплат вчителям

Заступник міського голови Львова Любомир Зубач заявив, що збільшення зарплати педагогам має забезпечити держава, а не місцеві органи влади. Таку позицію він озвучив сьогодні, 22 жовтня, під час засідання львівського відділення Асоціації міст України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

За словами Зубача, у постанові Кабміну, прийнятій у липні цього року, передбачена норма, яка встановлює мінімальний посадовий оклад педагога на рівні не менше 2,5 прожиткових мінімумів. А витрати на збільшення зарплати вчителям в освітню субвенцію, яку отримують міста, не включили. Відтак посадовець підозрює, що ці кошти потрібно буде знайти у місцевих бюджетах.

На підняття зарплати педагогам лише у Львові, за попередніми підрахунками, потрібно 540 мільйонів гривень.

«Ми, звичайно, підтримуємо підвищення заробітної плати для вчителів. Але освіта – це є делегована державою функція, і держава зобов’язана покривати ці видатки. Тим більше, що раніше було перекладено на місцеві бюджету оплату комунальних послуг та оплату праці непедагогічних працівників. І якщо ці кошти не буде включено до освітньої субвенції, які оплачує держава, ми всі можемо перетворитися на каси з виплати заробітної плати», – наголосив Любомир Зубач.

Нагадаємо, в уряді Володимира Гройсмана запланували з січня 2020 року поетапно піднімати зарплату вчителів на 20-70%. Особливий акцент має бути на молодих педагогах. Якщо зараз із усіма надбавками він отримує близько 5400 гривень на місяць, то з наступного року – понад 7 600 гривень (зростання на 41,3%). Досвідчений вчитель зі січня 2020 року отримуватиме від 10 500 гривень і більше.

Нещодавно нова очільниця Міносвіти Ганна Новосад заявила, що таке підняття зарплат педагогам не передбачене у розробленому проекті Держбюджету-2020. Втім вона запевнила, що міністерство вже придумало, яким чином забезпечити збільшення платні вчителям.