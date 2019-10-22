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На Львівщині прогнозують туман і 23 градуси тепла

Наталя Дуляба

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У середу, 23 жовтня, у Львові та області буде тепла погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі становитиме від 5 до 10 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +23°С.

Вітер змінний, 3-8 м/с. Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 м.

Водіїв закликають дотримуватись Правил дорожнього руху та обирати безпечну швидкість, а мешканців Львівщини просять бути обачними на дорозі.

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