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На кордоні із Польщею митники залишили жінку без білизни

Андрій Котенський

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На кордоні із Польщею у авто громадянки України виявили контрабанду білизни. Бюстгальтери, шкарпетки та авто конфіскували. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС Львівщини.

 

За даними відомства, громадянка України за кермом автомобіля «Renault Kangoo», поверталась з приватної поїздки з Республіки Польщі в Україну через митний пост «Угринів». Жінка обрала смугу спрощеного митного контролю і намагалася приховати понад 600 штук білизни.

Автомобіль було скеровано в місце поглибленого огляду транспортних засобів. Там митники виявили понад 600 штук білизни: шкарпеток, лосин, бюстгальтерів тощо.

Прихований від митного контролю товар містився за декоративними обшивками задніх та бокових дверей автомобіля, в нішах під передніми сидіннями, а також під капотом автомобіля.

Контрабандний товар та авто вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

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