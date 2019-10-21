В ДТП на Турківщині постраждало четверо осіб

Вчора, 20 жовтня, близько 11.30 в одному з сіл Турківського району зіткнулись автомобілі «Сітроен» та «Опель». В аварії постраждали водії та двоє пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Сітроен», яким керував 58-річний мешканець одного з сіл району та «Опель» під керуванням 34-річного жителя Старосамбірщини. Внаслідок зіткнення «Сітроен» з’їхав у кювет та перекинувся. Тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів та двоє пасажирів «Сітроена» віком 30 та 36 років.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Ольга Денисяка