В ДТП на Турківщині постраждало четверо осіб

Вчора, 20 жовтня, близько 11.30 в одному з сіл Турківського району зіткнулись автомобілі «Сітроен» та «Опель». В аварії постраждали водії та двоє пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Сітроен», яким керував 58-річний мешканець одного з сіл району та «Опель» під керуванням 34-річного жителя Старосамбірщини. Внаслідок зіткнення «Сітроен» з’їхав у кювет та перекинувся. Тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів та двоє пасажирів «Сітроена» віком 30 та 36 років.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.