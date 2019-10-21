В аеропорту «Львів» українка намагалась провезти контрабандний одяг та парфуми

В аеропорту «Львів» безробітна українка намагалась провезти контрабандний брендовий одяг та парфуми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

У Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з Німеччини, рейсом «Мюнхен-Львів», прибула безробітна українка. Для проходження митного контролю жінка обрала смугу руху спрощеного митного контролю – «зелений коридор».

«Під час візуального огляду багажу у митників виникла підозра про наявність товарів, що підлягають під оподаткування. Пасажирка про існування таких товарів не заявила ні письмово, ні під час усного опитування. Коли митники оглянули багаж, то окрім товарів, що перевозились у межах норми, виявили речі відомих брендів», – йдеться в повідомленні.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено, справу скерують до суду.

Фото: ДФС