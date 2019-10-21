ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові 16 вулиць залишились без світла: адреси

Ольга Денисяка

|

Сьогодні, 21 жовтня, у місті Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили на  Гарячій лінії «Львівобленерго».

 

Так, з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у Львові залишаться вулиці: Клепарівська, 1-14, Рапопорта, 15-27, Лодія, Залісна, Ген. Кравса, Наступальна, Тракт Глинянський, Казахська, Ніщинського, Копальна, Міжгірна, Дорога Кривчицька, Ст. Личаків, Широка 79, 81а, Гніздовського, 2-8.

З 10.00 год. до 16.00 год. без світла у Львові буде вулиця Раковського.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...