У Львові 16 вулиць залишились без світла: адреси

Сьогодні, 21 жовтня, у місті Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

Так, з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у Львові залишаться вулиці: Клепарівська, 1-14, Рапопорта, 15-27, Лодія, Залісна, Ген. Кравса, Наступальна, Тракт Глинянський, Казахська, Ніщинського, Копальна, Міжгірна, Дорога Кривчицька, Ст. Личаків, Широка 79, 81а, Гніздовського, 2-8.

З 10.00 год. до 16.00 год. без світла у Львові буде вулиця Раковського.