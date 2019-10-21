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На Сихові п’яний водій «Лади» намагався підкупити патрульних

Наталя Дуляба

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В неділю ввечері, 20 жовтня, правоохоронці затримали на проспекті Червоної Калини нетверезого водія, який хотів їх підкупити 200 доларами хабара. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 2110 орієнтовно о 21:00 год. за порушення Правил дорожнього руху на проспекті Червоної Калини. Під час спілкування у 24-річного водія вони виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

«Інспектори запропонували йому пройти перевірку на приладі Drager, у присутності двох свідків чоловік відмовився. Водію повідомили, що на нього складуть протокол за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп’яніння). Коли чоловік це почув, то почав пропонувати патрульним 200 доларів США, щоб вони нічого не складали», – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що поліцейські поінформували водія про кримінальну відповідальність за пропозицію хабара, чоловік все одно продовжував спробу домовитись із офіцерами.

На місце патрульні викликали слідчих Сихівського відділу поліції. Тепер чоловіку може загрожувати ще й кримінальна відповідальність.

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