Гладковського випустили на волю з СІЗО

Підозрюваний у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства при здійсненні тендерних закупівель колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави. Про це повідомляє УП.

«Ухвала суду, з якою ми не згодні, але ми її виконали, застава внесена, всі процедурні документи оформлені… Будемо далі виконувати інші частини ухвали суду, а саме потрібно здати паспорти», – адвокат Руслан Волинець.

Адвокат Руслан Волинець пояснив той факт, що Гладковський відмовився відповідати на запитання журналістів, ймовірно, поганим самопочуттям свого підзахисного. Захисник підтвердив, що Гладковський, як було повідомлено раніше, дотримується голодування (5 день, – ред.)

Волинець зазначив, що Гладковському вдягнули електронний браслет стеження. За його словами, сторона захисту буде вивчати повний текст ухвали суду, і вибудовуватиме стратегію.

За словами Волинця, Гладковський вважає, що будь-яких підстав для притягнення його до відповідальності за пред’явленими звинуваченнями, немає.

Додамо, сьогодні, 21 жовтня, члени сім’ї Гладковського внесли за нього заставу у розмірі 10 623 130 грн.

Нагадаємо, 17 жовтня НАБУ затримало Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК).

18 жовтня Гладковському повідомили про підозру у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав експершому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 623 130 грн.

Підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів «Укроборонпрому», в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.

Як відомо, видання Bihus.info оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Його батько нібито щонайменше один раз отримував «відкат» у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, «зливали» справи по Гладковському за хабарі.

Після оприлюднення цієї інформації експрезидент України Петро Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.

6 березня президент заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром». Гладковський-молодший подав до суду на журналістів.

Після оприлюднення журналістського розслідування ймовірним спільникам Гладковського, Жукову і Рогозі, оголосили підозри.

Фото: УП