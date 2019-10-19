Екзаступника секретаря РНБО Гладковського відправили в СІЗО на 2 місяці

Вищий антикорупційний суд відправив під арешт на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень колишнього заступника секретаря Ради безпеки та оборони України Олега Гладковського. Апеляція на це рішення може бути подана протягом 5 днів, передає Hromadske.

Спеціальна антикорупційна прокуратура просила взяти Гладковського під варту на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів 782 гривень.

Адвокати Олега Гладковського наголошували на незаконності затримання їхнього підзахисного та необґрунтованості ризиків. Захисники запевняли, що Гладковський протягом трьох років 265 разів виїжджав за кордон і повертався, тож це свідчить про відсутність його намірів ухилення від слідства. Також адвокати наголосили на тому, що Гладковський вже не обіймає посаду заступника секретаря РНБО, а отже не має тих тісних зв’язків, якими б міг перешкоджати слідству.

Сам підозрюваний заявив, що продовжує голодування в знак протесту, що не має відношення до компанії «Богдан Моторс», те, що не збирався тікати з країни, а мав зворотні квитки й про те, що рішення про пошуки іншої компанії постачальника було ухвалене на підставі справи про банкрутство КрАЗу (конкуруючої компанії МАЗів).

Олега Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем та недостовірному декларуванні.

За даними слідства, Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю за державний кошт вантажних автомобілів МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №2», що входить до складу «Богдан Моторс». Як наслідок, держава зазнала збитків на понад 10,62 млн гривень.

Водночас, допитані свідки зазначають, що конкуруюча з «Богдан Моторс» компанія, що виробляє КрАЗи, постійно отримувала штрафні санкції, попри значні переваги продукції. Цьому сприяло лобіювання з боку Гладковського, запевняють прокурори САП.

За даними слідства, лобіювання відбувалося спільно з Міністерством оборони України, а саме через заступника міністра оборони Ігоря Павловського.

Також, як вважає сторона обвинувачення, що Гладковський не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці, а саме 54 тисяч доларів (за 2016 рік), 63 тисячі доларів (за 2017 рік) та 47,5 тисяч доларів США (за 2018 рік). Мешканці цієї квартири підтвердили, що орендували її у жінки на прізвище Гладковська. Однак сам підозрюваний заявив, що гроші за оренду вони з дружиною не отримували, а отже не декларували.