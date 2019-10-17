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Ексзаступник секретаря РНБО Гладковський намагався виїхати з України: його затримало НАБУ

Вероніка Рой

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Фігурант журналістського розслідування про розкрадання в оборонці, колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський намагався вилетіти з України, однак його не випустили. Про це повідомляють джерела «Української правди».

 

Як повідомляється, Гладковського затримали детективи НАБУ. В прес-службі НАБУ заявили, що з’ясовують обставини.

Пізніше НАБУ офіційно підтвердило затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

«Слідчі дії тривають. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства. Деталі – згодом», – йдеться в повідомленні бюро у Facebook.

Як відомо, видання Bihus.info оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.  За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Його батько нібито щонайменше один раз отримував «відкат» у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, «зливали» справи по Гладковському за хабарі.

Після оприлюднення цієї інформації експрезидент України Петро Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.

6 березня президент заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром». Гладковський-молодший подав до суду на журналістів.

Після оприлюднення журналістського розслідування ймовірним спільникам Гладковського, Жукову і Рогозі, оголосили підозри.

Фото: УП

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