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ДТП з маршрутками на Чорновола: трьох постраждалих госпіталізували

Вероніка Рой

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У результаті ДТП з маршрутками № 31 та № 53, яка трапилася сьогодні вранці на проспекті Чорновола, трьох людей госпіталізували до лікарень Львова. Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

 

Внаслідок ДТП постраждали пасажири та водій. Їх каретами швидкої допомоги доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги з травмами різного ступеню.

Як уточнили лікарі, загалом за медичною допомогою звернулося 14 осіб. Одна особа — водій однієї із маршруток, госпіталізований в реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги із попереднім діагнозом серцевий напад. Ще одна особа госпіталізована в 1-ше хірургічне відділення лікарні швидкої допомоги із забоєм грудної клітки і зараз є під спостереженням лікарів. Також одна особа з переломом кісток носа госпіталізована у ЛОР-відділення 1-ї міської клінічної лікарні імені Князя Лева.

Загалом у всіх постраждалих — поверхневі травми тіла: забої, садна тощо. Причини події встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, сьогодні близько 9:20 на проспекті Чорновола зіткнулись дві маршрутки: № 53 та №31, у результаті яких, за інформацією правоохоронців, за медичною допомогою звернулися 10 пасажирів. Через  ДТП  у мерії пообіцяли перевірити перевізників.

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