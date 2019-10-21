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На проспекті Чорновола зіткнулись дві маршрутки: постраждали десять пасажирів

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 21 жовтня, о 09.20 на проспекті Чорновола зіткнулись дві маршрутки. Внаслідок аварії потерпіло десятеро пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

 

У Львові на проспекті Чорновола зіткнулися два маршрутні автобуси № 31 та 53, один з яких стояв на зупинці громадського транспорту. Ними керували львів’яни віком 45 та 56 років.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, потерпіло десятеро пасажирів автобусів. Наразі їх особи та діагноз встановлюються.

На місці поліції працює слідчо-оперативна група. З’ясовуються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція

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