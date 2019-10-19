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Доба на Донбасі: ворог 21 раз відкривав вогонь

Ольга Денисяка

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За минулу добу, 18 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

 

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив 11 обстрілів: чотири рази біля Водяного на Приазов’ї – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Новотроїцького – з автоматичних гранатометів; біля Талаківки – з великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем; у районі Березового та Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Павлополя – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник 10 разів обстріляв українські позиції: двічі біля Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; два рази поблизу Золотого-4 – з протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; у районі Кримського – з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1; неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів.

За минулу добу, внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

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