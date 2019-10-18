У двох міста на Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію через загрозу зриву опалювального сезону

Сьогодні, 18 жовтня, під час засідання обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про визнання надзвичайної ситуації у Новояворівську і Новому Роздолі, що на Львівщині, через загрозу зриву опалювального сезону. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської ОДА Маркіян Мальский.

«Сьогодні на повторному засіданні обласної комісії ТЕБ і НС прийняті рішення щодо визнання ситуації надзвичайною у зв‘язку із неспроможністю виконання взятих на себе зобов‘язань управляючою компанією, співфінансування з обласного та місцевих бюджетів частини коштів, необхідних для запуску ТЕЦів, на поворотній основі та ряд інших необхідних рішень. Питання збільшення обласного резервного фонду для врегулювання цієї надзвичайної ситуації буде винесено на засідання ЛОР, з якою ми на постійній конструктивній комунікації», – написав Мальський.

Як зазначив Zaxid.net голова ЛОДА, для запуску ТЕЦ скерують допомогу з обласного і місцевих бюджетів (у співвідношенні 50 на 50%). Попередня з резервних фондів виділять 8-12 млн грн. Зокрема, кошти підуть на погашення заборгованої зарплати працівникам ТЕЦ, які відмовляються виходити на роботу, оскільки пів року не отримують зарплату.

«Це рішення дозволить запустити ТЕЦ. Визначено надання технічної допомоги іншим комунальним підприємствам, щоб привести у належний технічний стан обидві ТЕЦ. У зв’язку з цим на сесію Львівської облради буде винесено пропозицію про збільшення резервного фонду для співфінансування запуску ТЕЦ. Державний резервний фонд може бути задіяний, якщо ми не справимося своїми силами», – повідомив Мальський.

З його слів, роботи на ТЕЦ будуть розпочаті вже у понеділок, 21 жовтня. Запуск тепла має відбутися не пізніше 10 листопада.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.

Зауважимо, було оголошено новий конкурс для визначення управителя для обох ТЕЦ на Львівщині. Відтак 13 вересня АРМА визначилась з управителями і вирішила: 1) компанію «Альтернатива-Т-XXI» визнати переможцем конкурсного відбору управителя з розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новояворівськ (у конкурсі брали участь 3 претенденти); 2) компанію «Альтернатива-Т-ХХІ» визнати переможцем конкурсного відбору управителя з розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новий Розділ (у конкурсі брали участь 5 претендентів); 3) продовжити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління на один рік у частині виробництва електричної енергії та теплової енергії на ТЕЦ у м. Новояворівськ; 4) продовжити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору на один рік у частині виробництва електричної енергії та теплової енергії на ТЕЦ у м. Новий Розділ; 5) припинити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління у частині розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новояворівськ; 6) припинити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління у частині розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новий Розділ.

Станом на зараз над Новояворівськом і Новим Роздолом знову нависла загроза зриву опалювального сезону, відтак 60 тисяч мешканців можуть зостатися без тепла. Через це депутати Львівської облради надіслали звернення до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.