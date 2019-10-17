У Львові затримали чоловіка, який підрізав пасажира трамвая на Сихові

Вчора близько 21.20 на проспекті Червоної Калини у Львові затримали зловмисника, який підрізав пасажира трамвая. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як повідомляється, допоміг поліцейським затримати зловмисника 25-річний львів’янин, студент одного з львівських вищих навчальних закладів.

«Він помітив на проспекті Червоної Калини чоловіка, візуально схожого на зловмисника, який перебував у розшуку за причетність до ножового поранення пасажира трамвая №8, що сталось 13 жовтня у Львові. Хлопець був очевидцем цієї події – він опізнав розшукуваного, разом з товаришами затримав його та передав поліцейським», – повідомляють поліцейські.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 36-річний житель Мостиського району. Зараз правоохоронці проводять слідчі дії, невдовзі суд обере для зловмисника міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, 13 жовтня у трамваї №8 на Сихові підрізали чоловіка, який перешкодив невідомим, які намагалися поцупити у дівчини телефон. Додамо, що після інциденту Львівелектротранс має обладнати салони трамваїв і тролейбусів камерами відеонагляду.

Фото: Ігоря Зінкевича