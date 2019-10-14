У салонах львівських трамваїв і тролейбусів з’являться відеокамери

У всіх кабінах водіїв електротранспорту встановили камери відеонагляду, найближчим часом вони мають з’явитися й у салонах трамваїв і тролейбусів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

«Станом на сьогодні камери відеонагляду встановлені в усіх кабінах водія. Найближчими днями очікуємо декілька комплектів відеонагляду для тестування в салонах рухомого складу. Також проводимо додаткові інструктажі з водіями та контролерами щодо дій у випадках виявлення зловмисника у громадському транспорті», – розповіли в ЛКП «Львівелектротранс».

Зазначимо, що в неділю, 13 жовтня, у трамваї №8 зловмисники підрізали чоловіка, який завадив їм викрасти мобільний телефон у пасажирки. Потерпілого із проникаючим пораненням грудної клітки госпіталізували. За цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

«Щодо випадку нападу та поранення мешканця у салоні трамвая, то служба безпеки ЛКП «Львівелектротранс» активно співпрацює зі слідчими для якнайшвидшого встановлення осіб, що вчинили напад на пасажира. Звертаємося до усіх, хто має будь-яку інформацію про нападників, зголоситися у поліцію», – закликають на підприємстві.

Додамо, що поліцейські також просять усіх очевидців події (їхали у трамваї, очікували на зупинці, проїжджали повз місце події із увімкненим відеореєстратором) або володіє будь-якою іншою інформацією, що може допомогти встановили обставини події та особу зловмисника, зголоситись на оперативну лінію 102.