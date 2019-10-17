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У Львові за понад три мільйони відреставрують фасади храму Климентія Шептицького

Вероніка Рой

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У Львові розпочали роботи з реставрації фасадів храму Блаженного Климентія Шептицького, що на вул. Кривоноса, 1. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Роботи виконує підрядна організація ТзОВ «Володар Маркет». Вартість робіт, згідно з договором, 3,6 млн. грн. Кошти на роботи виділені з міського бюджету Львова.

«Храм ім. Блаженного Климентія Шептицького є унікальним. Він був тюрмою і був страшенно занедбаний. Це була майже руїна. Те, що вдалося зробити сьогодні з його відновлення — це заслуга о. Себастьяна і прихожан храму. До робіт з відновлення долучилося і долучається місто. За кошти міського бюджету у сумі 3,5 млн грн, торік було проведено ремонт даху храму. Зараз ми розпочали реставрацію фасадів. Плануємо відреставрувати усі фасади і провести гідроізоляцію. Об’єм робіт великий, тому роботи будуть завершені наступного року», — повідомляла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Нагадаємо, 10 жовтня під час засідання сесії Львівської міської ради було проголосовано за звернення до Президента України, голови Верховної Ради та Міністра внутрішніх справ щодо передачі приміщень на вул. М. Кривоноса, 1 церкві Блаженного Климентія Шептицького.

Раніше Львівський портал вже писав про те, що мерія запропонувала приміщення, які можуть передати Львівському університету внутрішніх справ. Таким чином приміщення на вул. Кривоноса, 1 зможуть передати храму блаженного Климентія Шептицького (УГКЦ) для створення там Музею митрополита Андрея Шептицького.

Як відомо, монастир і церква на Кривоноса, 1 мають статус пам’яток історії та перебувають під охороною ЮНЕСКО. Спершу приміщення костелу було на балансі у Львівській міські раді. Однак рішенням сесії та виконкому Львівської мерії у 2011-2012 році ці приміщення передали Міністерству внутрішніх справ.

Раніше, настоятель храму святого Климентія Шептицького отець Севастіян Дмитрух повідомляв, що може оголосили голодування, якщо церкві не повернуть приміщення на вул. Кривоноса, 1. У свою чергу, МВС відмовлялося передавати це приміщення церкві.

Фото: ЛМР

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