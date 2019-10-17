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Отруєння у «Фабриці їжі»: кількість хворих зросла до 7 осіб

Наталя Дуляба

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В обласну інфекційну лікарню госпіталізували ще чотирьох людей, які отруїлися у кафе «Фабрика їжі», що на вул. Шпитальній, 1 у Львові. Загалом від їжі цього закладу постраждали семеро осіб. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Станом на середу, 16 жовтня, у лікарні лікуються семеро людей, що отруїлися у «Фабриці їжі». Перших трьох постраждалих госпіталізували ще 13-14 жовтня. Стан усіх пацієнтів – середньої важкості.

За даними Держпродспоживслужби Львівщини, хворим медики діагностували гостру кишкову інфекцію.

З вівторка, 15 жовтня, у закладі громадського харчування почали працювати фахівці Держпродспоживслужби та лабораторного центру МОЗ.

Детальніше про те, як вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь, читайте за посиланням.

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