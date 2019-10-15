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У фастфуді в центрі Львова отруїлися троє людей

Вероніка Рой

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У закладі громадського харчування «Фабрика їжі», який розташований у Львові на вул. Шпитальній, 1,  отруїлися троє відвідувачів. Про це повідомили у і Держспоживслужбі у Львівській області.

 

Як повідомляється, впродовж 13-14 жовтня до КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» було госпіталізовано 3 дорослих осіб з діагнозом «гостра кишкова інфекція». Хворі 13 жовтня харчувалися в закладі громадського харчування «Фабрика їжі».

У зв’язку з цим, фахівцями Львівського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області та Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 15 жовтня розпочато комплекс заходів по локалізації спалаху.

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