Євробачення-2020: аритистів, які виступали в Росії, не допустять до нацвідбору

Сьогодні, 16 жовтня, в Україні стартує нацвідбір на Євробачення-2020 за новими правилами. Тепер учасником національного відбору може бути виконавець або колектив, який не виступав на території РФ з 2014 року, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України, повідомляє UA:Суспільне мовлення.

Цьогорічний відбір проходитиме з оновленими Правилами: у них внесено умови щодо обмеження виступів конкурсантів у країні-агресорі. Відтепер учасником Національного відбору може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території РФ із 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.

«Важливо організувати відбір таким чином, щоб представником України був не лише талановитий і яскравий артист, а й той, хто цілковито розуміє цю відповідальність, поділяє позицію та цінності українського суспільства й готовий дотримуватися правил конкурсу; той, хто зможе якнайкраще представити нашу країну на міжнародній арені», – сказав голова правління UA: Суспільне мовлення Зураб Аласанія.

Інші пункти Правил Національного відбору залишилися без змін. Відбір складатиметься з трьох етапів: всеукраїнський онлайн-збір анкет (триватиме до 25 грудня), телевізійні півфінали (8 та 15 лютого) та фінал, під час якого Україна назве свого представника на Євробачення-2020 (22 лютого).

Учасником конкурсу можуть бути як самостійні виконавці, так і колективи в складі не більше ніж шість осіб. Конкурсна пісня має бути оригінальною, тривалістю не більше ніж три хвилини, а її текст не може містити закликів політичного, комерційного чи військового характеру. До участі не допускаються пісні, що вже повністю або фрагментами публічно виконувалися до 1 вересня 2019 року. Виключні майнові права на пісню мають належати учаснику.

65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам, Нідерланди.

Нагадаємо, цьогоріч Україна не брала участі в Євробаченні-2019. Як повідомлялося, у лютому 2019 року Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від участі у Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Зазначимо, що переможцем Національного відбору на Євробачення-2019 стала співачка MARUV, якій запропонували укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин вона відмовилася підписувати договір.