Опалювальний сезон в Новому Роздолі вчасно не розпочнеться, – Гончарук

Опалювальний сезон в Новому Роздолі, можливо, розпочнеться на декілька днів пізніше, про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарк у своєму відеоблозі «Чашка прем’єра».

«Я зараз із впевненістю можу сказати, що в усіх містах опалювальний сезон почнеться без особливих проблем. Винятком є лише два міста – це Сміла (Черкаської області) й Новий Розділ (Львівської області). Там ще залишаються певні технічні складнощі й проблеми – і, можливо, на декілька днів опалення розпочнеться пізніше», – розповів Олексій Гончарук.

Він пояснив, що проблеми передусім пов’язані з тим, що опалення надавали приватні компанії, які своїми діями допустили «критичні ситуації». Прем’єр запевнив, що уряд знайшов вихід із цієї ситуації.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.

Зауважимо, було оголошено новий конкурс для визначення управителя для обох ТЕЦ на Львівщині. Відтак 13 вересня АРМА визначилась з управителями і вирішила: 1) компанію «Альтернатива-Т-XXI» визнати переможцем конкурсного відбору управителя з розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новояворівськ (у конкурсі брали участь 3 претенденти); 2) компанію «Альтернатива-Т-ХХІ» визнати переможцем конкурсного відбору управителя з розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новий Розділ (у конкурсі брали участь 5 претендентів); 3) продовжити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління на один рік у частині виробництва електричної енергії та теплової енергії на ТЕЦ у м. Новояворівськ; 4) продовжити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору на один рік у частині виробництва електричної енергії та теплової енергії на ТЕЦ у м. Новий Розділ; 5) припинити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління у частині розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новояворівськ; 6) припинити з компанією «Гарант Енерго М» дію договору управління у частині розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новий Розділ.

Станом на зараз над Новояворівськом і Новим Роздолом знову нависла загроза зриву опалювального сезону, відтак 60 тисяч мешканців можуть зостатися без тепла. Через це депутати Львівської облради надіслали звернення до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.