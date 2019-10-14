ОСТАННІ НОВИНИ

У Нацбанку порахували кількість готівки на кожного українця

Ольга Денисяка

|

У готівковому обігу країни станом на 1 жовтня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 391,0 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі  НБУ.

 

«У готівковому обігу країни станом на 1 жовтня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 391,0 млрд грн, зокрема банкнот – 388,4 млрд грн (2,8 млрд шт.) та монет – 2,5 млрд грн (13,3 млрд шт.)»,  – йдеться в повідомленні.

Середня кількість банкнот на одного українця – 67, середня кількість розмінних і обігових монет – 316.

Порівняно з початком року готівка в обігу зменшилася на 9,1 млрд грн (або на 2,3%). Така тенденція пов’язана, у тому числі, зі стабільним трендом на зростання популярності безготівкових розрахунків.

За перші 10 днів жовтня з обігу повернулося майже 5 млн штук монет дрібних номіналів внаслідок їх вилучення з обігу із 1 жовтня 2019 року. Загалом у обігу станом на 1 жовтня перебувало близько 5,7 млрд штук таких монет.

У Нацбанку нагадують, що з 1 жовтня цього року монети номіналами 1, 2 та 5 копійок перестали бути засобом платежу. Впродовж року їх можна безкоштовно та без обмежень обмінювати в усіх відділеннях українських банків.

Фото: НБУ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...