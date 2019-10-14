У Нацбанку порахували кількість готівки на кожного українця

У готівковому обігу країни станом на 1 жовтня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 391,0 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НБУ.

«У готівковому обігу країни станом на 1 жовтня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 391,0 млрд грн, зокрема банкнот – 388,4 млрд грн (2,8 млрд шт.) та монет – 2,5 млрд грн (13,3 млрд шт.)», – йдеться в повідомленні.

Середня кількість банкнот на одного українця – 67, середня кількість розмінних і обігових монет – 316.

Порівняно з початком року готівка в обігу зменшилася на 9,1 млрд грн (або на 2,3%). Така тенденція пов’язана, у тому числі, зі стабільним трендом на зростання популярності безготівкових розрахунків.

За перші 10 днів жовтня з обігу повернулося майже 5 млн штук монет дрібних номіналів внаслідок їх вилучення з обігу із 1 жовтня 2019 року. Загалом у обігу станом на 1 жовтня перебувало близько 5,7 млрд штук таких монет.

У Нацбанку нагадують, що з 1 жовтня цього року монети номіналами 1, 2 та 5 копійок перестали бути засобом платежу. Впродовж року їх можна безкоштовно та без обмежень обмінювати в усіх відділеннях українських банків.

Фото: НБУ