Від завтра не можна буде розраховуватись монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок

З 1 жовтня українці під час готівкового розрахунку не зможуть використати монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Обміняти їх можна буде протягом трьох років. Поступово вилучатимуть з обігу й 25 копійок, повідомили у Національному банку України.

«Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть вилучені з готівкового обігу з 1 жовтня 2019 року», – йдеться у повідомленні НБУ.

За словами заступника голови Нацбанку Сергія Холода, упродовж наступних трьох років усі зможуть обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів у банках та у Національному банку.

У той же час платіжним засобом залишаються монети номіналом 25 копійок. Але ті монети, які потраплять у банк також вилучатимуть з обігу.

У Нацбанку також зазначили, що вартість виготовлення монет 1, 2 та 5 копійок значно перевищує їхню номінальну вартість.

«Держава зможе економити понад 90 млн гривень на рік завдяки зменшенню витрат Національного банку на їхнє виготовлення та оброблення. До того ж заклади торгівлі, громадського харчування, транспорту та банки також не витрачатимуть кошти на інкасацію та обробку монет», – зазначили в НБУ.

Нагадаємо, що у 2019 році Національний банк планує ввести в обіг монету номіналом у 5 гривень, а у 2020 році – монету номіналом у 10 гривень.

Також Нацбанк з 25 жовтня 2019 року вводить у обіг банкноту нового найвищого номіналу – 1 000 гривень.