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У центрі Львова 200 ліцеїстів склали Урочисту Клятву

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 14 жовтня, на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку ліцеїсти Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут склали Урочисту Клятву. Також відбувся показовий виступ Роти почесної варти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, передає кореспондент Львівського порталу.

Ліцеїсти Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут склали Урочисту Клятву. Понад 200 осіб з усіх областей України та з Криму присягнули на вірність українському народові, серед них – 26 дітей або родичів учасників бойових дій.

Також в межах урочистостей ліцей отримав новий прапор. Його автори – група істориків, яка вивчає і розробляє військову символіку. Прапор нагадує бойові прапори військових частин.

Згодом на площі відбувся показовий виступ Роти почесної варти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Завершилось святкування бойовим гопаком у виконанні учнів Школи Бойового Гопака «Шаблезуб».

Нагадаємо, що раніше Личаківському кладовищі помолились на могилах загиблих Героїв під час проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на Сході України та перепоховали воїнів УПА.

Фото: ЛМР, Львівський портал

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