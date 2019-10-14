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У Львові помолились за полеглих новітніх Героїв України

Соломія Головіна

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На Личаківському кладовищі сьогодні, 14 жовтня, вшанували борців за незалежність України, помолились на могилах загиблих Героїв під час проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на Сході України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Спершу поклали квіти та запалили лампадки на могилах борців за незалежність України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища, та помолились молитву за Героїв України. Відтак, поклали квіти й запалили лампадки на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. Опісля – поклали квіти та запалили лампадки до могил загиблих під час проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на Сході України.

До слова, сьогодні в Гарнізонному храмі святих верховних апостолів Петра і Павла відбулась Божественна Літургія за Україну та її захисників. А зранку на Личаківському кладовищі перепоховали воїнів УПА.

Також на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбудеться складання Урочистої Клятви ліцеїстів Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, а також – показовий виступ Роти почесної варти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На площі також програмою передбачено бойовий гопак у виконанні учнів Школи Бойового Гопака «Шаблезуб».

Фото: ЛМР, Львівський портал

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