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На Личаківському цвинтарі перепоховали воїнів УПА

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 14 жовтня, у День захисника України та День створення Української Повстанської Армії, на Личаківському цвинтарі перепоховали воїнів УПА. Місце поховання вояків знайшли у селі Щирець Пустомитівського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

На полі почесних поховань №86-А перепоховали Михайла Мочурад-Савура та Дмитра Онищака, які героїчно загинули у вересні 1951 року у селі Сороки Пустомитівського району.

«Це унікальна подія, адже не завжди дослідникам вдається ідентифікувати вояків Української повстанської армії», – йдеться у повідомленні.

Останки ексгумувало комунальний заклад Львівської облради «Доля» завдяки співпраці з організацією «Меморіал» імені Василя Стуса та ініціативи родичів.

«Сьогодні ми, перш за все, згадуємо тих, хто ціною власного життя боронив наш спокій. Наші Герої і сьогодні стоять на сторожі наших кордонів. Кожен з нас повинен усвідомити героїзм наших захисників. Вони ризикують і щодня можуть втратити все. Дякую їм, адже вони дарують нам майбутнє. Пам’ятаймо щодня про тих людей, які захищають нашу державу», – зазначив голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

Зазначимо, що цьогоріч комунальний заклад «Доля» на Львівщині віднайшов та ексгумував шістьох воїнів Української повстанської армії, двох із яких сьогодні перепоховали на Меморіалі невідомому вояку УПА Личаківського кладовища.

Фото: ЛОДА

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